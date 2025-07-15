Президент США назвал украинский конфликт "войной Байдена"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп не ответил однозначно на вопрос ТАСС о том, рассчитывает ли он на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным для углубленного обсуждения украинского кризиса.

"Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось", - сказал американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Это война Байдена", - заявил Трамп, имея в виду конфликт на Украине.

При этом он заверил, что настроен на содействие урегулированию на Украине.

"Это не война Трампа. Я нахожусь здесь для того, чтобы попытаться вытащить нас из этой неразберихи", - отметил президент.