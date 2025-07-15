Трамп заявил, что Украине не следует наносить удары по Москве

Президент США не призывал Владимира Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, сообщал Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому не следует отдавать приказы о нанесении ударов по российской столице.

"Нет, ему не следует целиться по Москве", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Белый дом 15 июля заявил, что Трамп не призывал Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве, вопреки публикации в британской газете Financial Times (FT). "Президент Трамп лишь задавал вопрос, а не поощрял дальнейшее кровопролитие. Он неустанно работает над тем, чтобы положить конец кровопролитию и этой войне", - заявила журналу Newsweek пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя упомянутую статью.

По сведениям FT, Трамп в разговоре с Зеленским 4 июля обсуждал возможность передачи Украине дополнительных тактических баллистических ракет ATACMS и призывал нарастить число ударов вглубь российской территории. Источники издания подтвердили информацию американских СМИ о том, что американский лидер интересовался у Зеленского возможностью нанесения ударов по Москве в случае предоставления Вашингтоном оружия большой дальности Киеву. Как пояснила газета, Трамп "дал понять, что поддерживает эту идею". Источники FT добавили, что таким образом он рассчитывает вынудить Кремль "сесть за стол переговоров". FT подчеркнула, что на данный момент остается неясным, передаст ли Трамп вооружения большой дальности Киеву.