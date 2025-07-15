Трамп заявил, что не считает срок в 50 дней для сделки по Украине слишком долгим

Американский лидер также заявил, что экс-президент США Джо Байден втянул страну в этот конфликт

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает назначенный им срок в 50 дней для достижения сделки по урегулированию кризиса на Украине слишком долгим.

"Не думаю, что 50 дней - это очень долго, и все может произойти раньше. Вы должны были задать тот же вопрос [экс-президенту США Джо] Байдену: почему он втянул нас в эту войну", - сказал он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

14 июля он заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.