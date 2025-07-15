Обе оппозиционные фракции подали заявление с требованием признать принятый властями закон противоречащим Конституции, сообщает сайт Pastinfo

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Оппозиционные фракции парламента Армении обратились в Конституционный суд страны с требованием признать антиконституционным закон о национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, ранее арестованному в Ереване. Об этом сообщает сайт Pastinfo.

"Обе оппозиционные фракции подали заявление в Конституционный суд с требованием признать принятый властями закон противоречащим Конституции. Одновременно они ходатайствовали о том, чтобы решение о принятии заявления к производству также приостановило действие закона до вынесения Конституционным судом окончательного судебного акта. Решение о принятии к производству заявления, поданного 11 июля, пока не принято, по крайней мере, информации об этом нет на сайте Конституционного суда, заявители также не получили ответа, но решение ожидается в ближайшее время, учитывая трехдневный срок, установленный законом", - сообщает сайт․