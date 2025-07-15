Военный представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы провели скоординированную операцию с использованием трех беспилотников

ДОХА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары по военному объекту в пустыне Негев и порту в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Выступая в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah, Сариа сказал, что хуситы провели "скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель сионистского противника в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) в оккупированной Палестине".