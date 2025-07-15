Рассматривать оккупацию как обычную деловую практику - значит быть ее соучастником, заявила Франческа Альбанезе

МЕХИКО, 15 июля. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала страны Гаагской группы немедленно разорвать дипломатические, экономические и политические отношения с Израилем. Об этом она заявила на открытии чрезвычайной конференции по Газе в Боготе.

"Гаагская группа должна следовать своим обязательствам в рамках международного права. Эти обязательства - не благотворительность. Каждый государственный орган обязан немедленно пересмотреть и приостановить отношения с Израилем - дипломатические, экономические, политические. Это включает и частный сектор: банки, страховые компании, логистику и все цепочки поставок", - заявила Альбанезе, чье выступление транслировалось в соцсетях МИД Колумбии.

"Рассматривать оккупацию как обычную деловую практику - значит быть ее соучастником. Точно так же Международный суд постановил немедленно прекратить это без условий, а Генеральная Ассамблея ООН потребовала, чтобы это произошло к сентябрю текущего года", - указала спецдокладчик ООН. Она добавила, что "зверства последнего 21 месяца - это не начало, а кульминация политики Израиля, направленной на уничтожение и изгнание палестинского народа".

По мнению Альбанезе, ситуация в мире постепенно меняется. "Может, в Брюсселе этого еще не поняли, но изменения идут. Отходит в прошлое бесконечное оправдание "права на самооборону" со стороны Израиля, манипуляции темой антисемитизма и бездумное приклеивание ярлыка "терроризм" к любым действиям палестинцев. Все это создало намеренный глобальный паралич, и он должен быть преодолен", - отметила она.

"Мы наблюдаем рождение нового многополярного реализма. Большинство в мире меняется - это очевидно. Радует участие стольких стран, но больно видеть, что среди них почти нет европейских. Это заставляет задуматься, что же символизируют собой нынешние международные институты, которые проповедуют международное гуманитарное право, но по-прежнему опираются на колониальные структуры. Институты, которые смотрят в сторону, когда начинается новая война, и молчат, когда речь идет о геноциде", - добавила Альбанезе.

Чрезвычайная конференция по Газе на министерском уровне проходит в Боготе 15-16 июля. Ее организаторами выступили председательствующие в Гаагской группе Колумбия и ЮАР. Учредителями созданной в январе коалиции стран, выступающих в поддержку Палестины, стали Белиз, Боливия, Колумбия, Куба, Гондурас, Малайзия, Намибия, Сенегал и ЮАР.