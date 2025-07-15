Сирийская армия и силы безопасности вместе с союзным ополчением моджахедов вновь совершили массовые убийства членов общины друзского меньшинства на юге Сирии, заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Израиль считает, что новые власти Сирии продолжают совершать расправы над друзами, и готов в случае необходимости принять меры для защиты этого этно-конфессионального меньшинства в арабской республике. Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

В тексте отмечается, что оно распространено в ответ на заявление МИД Сирии, в котором подчеркивалось, что страна имеет право на самооборону в свете ударов израильской авиации по провинции Эс-Сувейда на юге республики. "Сирийская армия и силы безопасности вместе с союзным ополчением моджахедов вновь совершили массовые убийства [членов общины] друзского меньшинства на юге Сирии. Эти варварские и бесчеловечные атаки должны быть немедленно остановлены. Израиль без колебаний примет необходимые меры, чтобы защитить друзское меньшинство в Сирии, если и когда это потребуется", - заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

15 июля истребители израильских ВВС по меньшей мере четыре раза подвергали ракетным ударам позиции сил, подконтрольных новым властям Сирии, и ополченцев арабских племен в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении 15 июля указали, что приказали войскам атаковать силы, введенные в город Эс-Сувейда на юге Сирии в рамках поддержки друзов. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.