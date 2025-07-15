По словам замначальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, президент США мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские власти не знают, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, анонсируя передачу Киеву 17-и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий.

"Мы точно не знаем, [что имел в виду Трамп]", - сказал он британской газете The Guardian. По его словам, президент США, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи. "17 - это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", - добавил Скибицкий.

Каждая система Patriot поставляется в комплекте шести пусковых установок. Как уточнил замначальника ГУР, Германия согласилась предоставить две системы, Нидерланды - одну. "Это будет 18 пусковых установок для 3 батарей, что близко к 17", - продолжал он. "Администрация США и Пентагон предоставят нам дополнительную информацию", - выразил надежду Скибицкий.

Он утверждал, что Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону в начале июля возможность поставок ракет Tomahawk. Однако Вашингтон на это не согласился. По словам Скибицкого, если бы ракеты и были поставлены, то Украине было бы сложно их развернуть из-за отсутствия стратегических бомбардировщиков.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.