По данным агентства БелТА, разговор длился почти три часа

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с президентом Индонезии Правобо Субианто в доме, где ранее из иностранных лидеров принимал только президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, разговор длился почти три часа. За это время лидеры обсудили максимально широкий круг тем. Президенты встретились в неформальной обстановке - Лукашенко пригласил индонезийского коллегу домой. "Господин президент, после восстановления этого дома - это был дом военных - до вас только президент Путин здесь дома был. Очень-очень давно еще до его восстановления [был] Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях", - поделился президент Белоруссии.

В ответ Субианто отметил, что для него это огромная честь. "Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин президент, что вы принимаете меня в своем доме", - поблагодарил индонезийский лидер.