WSJ: в Киеве считают, что стиль общения Трампа вводит в заблуждение

Газета цитирует собеседника из числа украинских должностных лиц, который сказал, что "каждый слышит то, что хочет услышать"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. На Украине полагают, что специфический стиль заявлений президента США Дональда Трампа затрудняет понимание того, что он имеет в виду. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Каждый слышит то, что хочет услышать", - приводит издание слова собеседника из числа украинских должностных лиц. По его информации, в ходе разговора 4 июля Владимир Зеленский только намекнул президенту США, что Украине нужно высокоточное оружие большой дальности.

Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий во вторник посетовал на недостаточную точность, когда Трамп анонсировал передачу Киеву 17-и зенитных ракетных комплексов Patriot. "Мы точно не знаем, [что имел в виду Трамп]", - сказал он британской газете The Guardian. По его словам, президент США, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Трамп в разговоре с Зеленским 4 июля обсуждал возможность передачи Украине дополнительных тактических баллистических ракет ATACMS и призывал нарастить число ударов вглубь российской территории. Источники издания подтвердили информацию американских СМИ о том, что Трамп интересовался у Зеленского возможностью нанесения ударов по Москве в случае предоставления Вашингтоном оружия большой дальности Киеву. Белый дом во вторник заявил, что Трамп не призывал Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве.