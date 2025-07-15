В Румынии суд оставил бывшего кандидата в президенты Джорджеску под надзором

Кэлину Джорджеску запрещено выезжать из Румынии без разрешения властей и носить оружие, он должен регулярно являться в полицейский участок и к судье по повестке

БУХАРЕСТ, 15 июля. /ТАСС/. Суд румынской столицы оставил бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску под судебным надзором по делу о легионерской (движение фашистского толка в довоенной Румынии - прим. ТАСС) пропаганде. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Джорджеску явился в суд Бухареста, где рассматривался его протест против этой меры пресечения, который был отклонен. Таким образом Джорджеску запрещено выезжать из Румынии без разрешения властей и носить оружие, он должен регулярно являться в полицейский участок и к судье по повестке.

У здания суда Джорджеску ожидали около сотни сторонников с флагами и цветами, которые пели патриотические песни. "Я вам гарантирую, что администрация [президента США Дональда] Трампа <...> зафиксировала все злоупотребления против меня и румынского народа, - заявил, в частности, он. - Конечно, она констатировала конфискацию румынской государственности [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и, конечно, все это не останется без последствий для тех, кто несет ответственность".

27 мая прокуроры предъявили Джорджеску обвинение в "легионерской пропаганде". Перед вторым туром президентских выборов в Румынии 17 мая в программе телеканала Realitatea Plus он привел цитату из работы основателя легионерского движения Корнелиу Зели Кодряну. Уголовный кодекс Румынии предусматривает за "публичное продвижение фашистских, легионерских, расистских или человеконенавистнических идей, концепций или доктрин" тюремное заключение от трех месяцев до трех лет, а также лишение ряда прав.

Против Джорджеску выдвинуто еще шесть обвинений, в том числе в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного порядка. Конкретно он обвиняется в попытке дестабилизировать Румынию при помощи группы наемников во главе с военным инструктором Хорациу Потрой после того, как Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в республике в декабре прошлого года.

26 мая Джорджеску разместил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) видео, в котором сообщил, что уходит из политики и посвятит себя семье. Он также уточнил, что сохранит "нейтральную и равноудаленную позицию", а также не намерен возглавлять или основывать какую-либо политическую партию.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.