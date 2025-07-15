Государственный министр по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабекян подчеркнула, что действия еврейского государства "фактически представляют собой аннексию палестинских земель и укрепление режима апартеида"

РАБАТ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Израиля ускорили действия, направленные на колониальную экспансию и конфискацию палестинских земель. Об этом заявила в Брюсселе палестинский государственный министр по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабекян.

Она приняла участие во встрече министров Евросоюза и стран южного соседства ЕС, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

"Израиль ускорил колониальную экспансию и конфискацию палестинских земель, он занимается принудительным перемещением палестинского населения. Израиль резко увеличил число систематических нарушений, включая рост насилия со стороны поселенцев и преступлений в отношении палестинских городов и частной собственности", - подчеркнула она.

"Все эти действия [Израиля] фактически представляют собой аннексию палестинских земель и укрепление режима апартеида. Все это нацелено на то, чтобы уничтожить любые перспективы реализации двухгосударственного урегулирования (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС)", - отметила Агабекян.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. Кроме того, Израиль регулярно проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан и заявляет о планах расширения еврейских поселений.