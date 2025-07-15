Axios: США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану

Как указали источники портала, в обратном случае Франция, ФРГ и Британия планируют запустить механизм, который возобновит действие санкций СБ ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями". Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на три источника.

По данным собеседников издания, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора в понедельник договорились установить конец августа в качестве крайнего срока достижения ядерной сделки с Ираном. Как указали источники, в обратном случае три европейские страны планируют запустить механизм, который возобновит действие санкций Совета Безопасности ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны.

Представители Ирана и США с апреля по май 2025 года провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Переговорный процесс был заморожен из-за начала 13 июня 12-дневной военной операции Израиля и американских ударов по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с исламской республикой вели представители Великобритании, Германии и Франции.