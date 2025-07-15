Трамп надеется, что США не придется вводить новые санкции против РФ

Американский лидер также выразил надежду на то, что позиция руководства России в отношении конфликта на Украине изменится "скорее, чем за 50 дней"

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся урегулировать скорее, чем за 50 дней, и Вашингтону не придется вводить новые ограничения в отношении России и государств, поддерживающих с ней торговлю.

"Они [санкции] будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку", - сказал он.

Американский лидер также выразил надежду на то, что позиция российского руководства в отношении конфликта на Украине изменится "гораздо скорее, чем за 50 дней".

14 июля президент США заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.