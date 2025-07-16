В организации "Русский Херсон" отметили, что подразделения РДК, "Кракен" и 3-я штурмовая бригада не приносят никаких боевых результатов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Известные украинские нацистские подразделения, признанные террористическими и запрещенные в РФ, такие как РДК, "Кракен" и 3-я штурмовая бригада, используются лишь для съемки пропагандистских роликов и не приносят никаких боевых результатов. Об этом рассказали ТАСС в подпольной организации "Русский Херсон".

"Конечно, есть подразделения, где доля нацистов намного выше, чем в других: 3-я штурмовая бригада, "Кракен", РДК и прочие. Но эти подразделения используются в основном для съемки красивых роликов для пиара, на тяжелых участках ЛБС появляются в последний момент для поднятия боевого духа, и через пару дней ретируются. Любой боец ВСУ знает: укрепрайон, где появилась 3-я штурмовая, уже обречен", - сказал собеседник агентства.