Саммит ШОС пройдет в Китае с 31 августа по 1 сентября

Главы МИД государств - членов Шанхайской организации сотрудничества договорились наращивать работу по укреплению безопасности и добрососедских связей между государствами объединения, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

"Саммит ШОС будет проведен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября", - приводит его слова МИД КНР на своем сайте.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что лидеры более чем 20 стран и руководители 10 международных организаций посетят саммит и "примут участие в связанной с ним деятельности".

ШОС будет укреплять безопасность

Главы МИД государств - членов Шанхайской организации сотрудничества на состоявшемся в Тяньцзине мероприятии договорились наращивать работу по укреплению безопасности и добрососедских связей между странами объединения, сообщил Ван И.

"На этой встрече состоялся всесторонний обмен мнениями по различным вопросам", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И.

Как уточнил глава МИД КНР, стороны договорились продвигать сотрудничество по пяти направлениям. "[Нужно] усовершенствовать механизмы безопасности: стороны вновь заявили о необходимости неукоснительного выполнения важных договоренностей, достигнутых лидерами государств-членов, постоянного усиления возможностей ШОС в плане противостояния угрозам и вызовам в области безопасности", - подчеркнул Ван И.

В частности, как он отметил, страны - участницы организации продолжат противостоять "трем силам зла" (терроризму, сепаратизму и экстремизму), вместе пресекать транснациональную организованную преступность и наркотрафик, обеспечивать информационную защиту. "Было решено ускорить создание "четырех центров безопасности" - комплексную структуру ШОС по противодействию угрозам и вызовам в соответствующей сфере и ее филиалы, центр по борьбе с наркотиками, - пояснил глава МИД КНР. - Эта работа станет важной составляющей совершенствования функциональных механизмов объединения".

Ван И подтвердил, что члены организации продолжат укреплять "шанхайский дух", солидарность и взаимное доверие в условиях нестабильной международной ситуации. "Важный источник непрерывного развития ШОС - это взаимопонимание и дружба между народами государств-членов, - добавил министр - Стороны выступают за эффективное использование различных механизмов, платформ и гражданских каналов для поддержания дружбы, передаваемой из поколения в поколение".

Прочие направления

Глава МИД КНР также сообщил, что страны ШОС продолжат прорабатывать вопросы, касающиеся стимулирования совместного развития. В частности, как он отметил, это касается согласования национальных стратегий, повышения устойчивости производственно-сбытовых цепочек, создания новых "точек роста" в таких областях, как экономика и торговля, инвестиции, энергетика, коммуникации, наука и техника, "зеленые" отрасли и цифровизация.

"Стороны также обсудили создание механизмов финансового обеспечения, таких как Банк развития ШОС, и достигли принципиального консенсуса", - сказал Ван И.

Как он уточнил, государства ШОС продолжат отстаивать правильную историческую оценку итогов Второй мировой войны, "защищать справедливость и правосудие", как и международную систему, в которой центральное место занимает ООН. По его словам, организация будет содействовать формированию "более справедливой и разумной системы глобального управления".

Ван И также указал на актуальность усилий государств-членов ШОС в урегулировании международных и региональных конфликтов. В частности, он подчеркнул необходимость еще более активного содействия процессу восстановления мира на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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