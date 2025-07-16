Бывший украинский премьер-министр также напомнил, что идея президента США о необходимости этих выборов не нашла поддержки на Западе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тема проведения выборов на Украине отошла на второй план, как только изменилась позиция президента США Дональда Трампа, который уже несколько месяцев не педалирует эту идею. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Тема проведения выборов была поднята Трампом в момент его вступления в должность. Он в январе и феврале заявлял, что [Владимир] Зеленский - диктатор, у которого просрочен срок полномочий, что он является главным препятствием на пути к миру, поэтому надо провести выборы. Как только изменилась позиция Трампа - он сейчас не поднимает же эту тему на протяжении последних месяцев, - значит, естественно, эта тема ушла на задний план, поскольку в очередной раз продлили действие военного положения", - сказал Азаров.

Он напомнил, что идея Трампа о необходимости выборов на Украине не нашла поддержки на Западе. А на Украине уже не осталось настоящей оппозиции, которая могла бы выступить с такой инициативой. "Исчезли даже разговоры о том, что Зеленский нелегитимен. Хотя он как был нелегитимным, так и остается нелегитимным. Но поскольку раньше хотя бы Трамп поднимал этот вопрос, сейчас его никто не поднимает", - отметил Азаров.

Власти Украины объясняют отказ от проведения выборов действием военного положения. 15 июля Верховная рада продлила его в 16-й раз еще на 90 дней - до 5 ноября.

В начале своей президентской каденции Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. Позже Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, однако в последнее время эта тема не поднимается американским лидером.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли более года назад - после 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас замалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями". При этом он пояснял, что под итоговым документом об урегулировании должна стоять подпись легитимных властей, однако, "если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.