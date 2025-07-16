Как отметил бывший премьер страны, это потребует вложений в экономику и налаживания производства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украине в рамках восстановления после конфликта придется гасить внешние долги на $185 млрд, это потребует вложений в экономику и налаживания производства. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. <...> Надо отдавать огромнейшие долги, $185 млрд. А за счет чего отдавать, если экономика не работает? Значит, надо экономику поднимать. А чтобы поднимать, нужны вложения в эту экономику. А где их брать, если надо долги платить? То есть в первую очередь надо решить проблему долгов. Заморозить лет на 30 как минимум. И заниматься организацией производства, чтобы появлялись какие-то деньги, которые будут необходимы для инвестирования в инфраструктуру, восстановления предприятий и так далее", - сказал он.

При этом Азаров отметил, что на Украине есть люди, заинтересованные в восстановлении страны. "Даже трудно сейчас говорить о процессе восстановления, но я надеюсь, что знаю украинский народ, знаю людей, с которыми много лет работал. Много способных, талантливых людей, которые будут заинтересованы в восстановлении своей страны", - сказал экс-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.