Из них 23 человека были убиты и десятки ранены при атаке с воздуха на лагерь беженцев Шати на севере анклава

ДУБАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 60 палестинцев погибли за минувшие сутки в ходе ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По меньшей мере 61 человек был убит во время израильских нападений в Газе, отмечает телеканал. 23 человека были убиты и десятки ранены в результате атаки с воздуха на лагерь беженцев Шати на севере анклава. Еще 2 человека погибли, более 30 были ранены во время удара по пункту распределения помощи, который расположен в Рафахе на юге сектора и принадлежит управляемому Израилем и США Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF).

С 2 марта 2025 года в Газу не поступает международная гуманитарная помощь, решением Израиля закрыты все контрольно-пропускные пункты, а продовольствие распределяется через центры GHF. По данным международных организаций, 875 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в анклаве, с момента начала деятельности фонда в конце мая.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.