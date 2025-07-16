Бывший украинский премьер подчеркнул, что "до такого идиотизма" кураторы киевского режима не доведут

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украинские власти располагают возможностью создать "грязную бомбу", в стране есть большое количество ядерных отходов. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, на Украине сейчас нет научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия, однако киевский режим может попытаться создать "грязную бомбу". "Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать "грязную бомбу" - возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть. Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане, например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. Сам режим готов на что угодно", - сказал он.

При этом Азаров пояснил, что угрозы создания Киевом полноценного ядерного оружия нет, так как все необходимые возможности и разработки утрачены. "Сейчас эта угроза нереальна. До государственного переворота, конечно, на Украине было все абсолютно: и научный, и промышленный потенциал, месторождение урана. То есть все возможности для создания системы обогащения урана. Ну и, соответственно, разработка небольшая. С тех пор прошло достаточно много времени. Харьковский ядерный реактор, насколько я знаю, сейчас не работает, потому что сопутствующая инфраструктура разрушена. Киевский атомный реактор тоже в таком состоянии, что там проведение каких-то работ вряд ли возможно реализовать. Научный потенциал тоже размыт", - отметил экс-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Киева. 20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин также рассказал, что никаких подтверждений намерений Украины использовать "грязную бомбу" против России нет, но такие планы могут появиться "в больном воображении". По его словам, использование Украиной "грязной бомбы" против России стало бы последней ошибкой киевского режима.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.