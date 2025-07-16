Азаров: Киев может получить ракеты средней и малой дальности только из-за рубежа

Бывший украинский премьер отметил, что из-за полученного ущерба страна вряд ли способна "самостоятельно что-то сделать"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украина не способна самостоятельно произвести ракеты средней и малой дальности, такое вооружение Киев может получить только из-за рубежа. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"В силу того ущерба, который нанесен сейчас, я не думаю, что они способны самостоятельно что-то сделать. Собрать, может быть, хотя тоже сомневаюсь, потому что все-таки изделие достаточно сложное. Скорее всего, их будут поставлять в готовом виде. Они там будут навешивать какие-нибудь наклейки, что это типа их", - сказал Азаров, отвечая на вопрос о возможности создания Украиной ракет средней и малой дальности.

Киев регулярно заявляет о создании неких новых образцов оружия, включая ракеты, однако по-прежнему продолжает полностью полагаться на западные вооружения, в том числе в ракетной сфере. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что украинские "ракетные технологии" опираются на советские разработки.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.