Азаров предложил создать движение за нормальное развитие Украины

Бывший украинский премьер счел преждевременным говорить о конкретных людях, которые могли бы возглавить процесс восстановления страны после конфликта, так как им может грозить реальная опасность

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украина нуждается в движении, которое объединит сторонников нормального развития страны и будет отражать реальные интересы ее народа, а не Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Очень важно, конечно, создать движение, которое бы объединяло всех сторонников нормального развития Украины. Очистить ее от нацистов. Очистить ее от карательных соединений. Должен звучать голос реальной Украины. Не киевский режим, не Зеленский должен представлять Украину, а должны быть реальные представители Украины, которые отражают ее интересы, а не интересы Англии или еще кого-то. Вот сейчас очень большая задача, на мой взгляд, создания такого объединения", - сказал экс-премьер.

Азаров считает преждевременным говорить о конкретных людях, которые могли бы возглавить процесс восстановления страны после конфликта, потому что им может грозить реальная опасность. "Для чего [называть имена]? Для того, чтобы их занесли на сайт "Миротворец"? И, не дай бог, убили. И так ведь все, кто может принять участие сейчас в смещении этого режима, либо в тюрьме сидят, либо убиты, либо за пределами страны находятся", - отметил он.

Экс-премьер выразил уверенность, что страна сможет восстановиться. "После Великой Отечественной войны Украина была разрушена на 76%. Ну, практически вся разрушена. Были взорваны, затоплены шахты, электростанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, - продолжил он. - Мосты все взорваны. Ну я могу много чего рассказывать. Однако уже через два с половиной года Украина вышла на довоенный уровень производства. А затем начала динамично развиваться. О чем это говорит? Что нашлись люди, и ресурсы, и возможности, и организаторы. Так что я даже не хочу сомневаться в этом".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.