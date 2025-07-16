The Star: верховный глава Малайзии в августе посетит Россию

По данным газеты, брифинг королевской протокольной службы по вопросу предстоящего визита состоялся во дворце Истана Негара

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Верховный правитель Малайзии Ибрагим в августе посетит с государственным визитом Россию. Об этом сообщила газета The Star.

По ее информации, брифинг королевской протокольной службы по вопросу предстоящего визита состоялся во дворце Истана Негара - официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре. На мероприятии присутствовал посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов.

Малайзия - федеративная выборная монархия. Верховный правитель - король - избирается на пять лет правительствами девяти входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар.