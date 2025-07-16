Axios: Трамп встретится с премьером Катара для обсуждения перемирия в Газе

По данным портала, президент США и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также обсудят возможности возобновления прямых переговоров с Ираном для достижения нового соглашения по ядерной программе Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится в среду с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и обсудит с ним ход переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

До этого в понедельник Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По данным источника, Трамп и премьер-министр Катара в ходе разговора также обсудят возможности возобновления прямых переговоров между США и Ираном для достижения нового соглашения по ядерной программе Тегерана.

Катар является одним из основных посредников в диалоге между Израилем и радикальным движением ХАМАС. 6 июля обе стороны при посредничестве Катара, Египта и США возобновили процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По словам представителя катарского внешнеполитического ведомства, консультации пока находятся на начальной стадии, посредники отдельно взаимодействуют с ХАМАС и Израилем для выработки рамочного соглашения, которое позволит перейти к новому этапу непрямых переговоров.