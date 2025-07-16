Глава евродипломатии усомнилась в том, что поставщиком вооружений для Украины действительно будут США, если платить за них будут страны Европы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поставки новых американских вооружений Киеву за счет средств Евросоюза похожи на то, как если бы европейцы заплатили за еду умирающему. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая усомнилась в том, что поставщиком вооружений для Украины действительно будут США, если платить за них будут страны Европы.

"Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" - написала она в своем Telegram-канале.