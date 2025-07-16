Депутаты не понимают, шла речь о о ракетах-перехватчиках, пусковых установках или целых батареях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не понимают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о передаче Украине 17 зенитных ракетных комплексов Patriot.

Так, депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online высказался, что ему "не совсем понятно", о чем сказал Трамп. "Речь шла о 17 Patriot. <...> О 17 именно, скажем так, полных комплексах Patriot, наверное, речь идти не может. Дальше возникает вопрос - это про 17 пусковых? Если 17 пусковых, то это, скорее всего, три комплекса и, если мы говорим про три комплекса, тогда это совпадает с той информацией, что два будут поставлены Германией, один - или Норвегией, или Финляндией, могу сейчас путаться", - сказал он.

Его коллега Виктория Гриб также задается вопросом, что имелось в виду. "У меня также много вопросов, потому что речь шла о 17 Patriot. Мы слышали, что он озвучил. Сейчас выясняется, что их негде брать и речь идет о двух-трех, которые мы получим от Германии, от Нидерландов. Это будет через несколько месяцев, не через несколько недель", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Ранее же заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий также выразил непонимание слов Трампа и высказал предположение, что речь могла идти о ракетах-перехватчиках, пусковых установках или целых батареях.