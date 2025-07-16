Бахрейн намерен укреплять стратегическое партнерство с Россией

В основе отношений Москвы и Манамы лежат взаимное уважение, совместное общее понимание и конструктивное сотрудничество в различных сферах, указал председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Али бен Салех ас-Салех

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бахрейн настроен на укрепление стратегического партнерства с Россией, разделяет стремление к миру и поиску дипломатических решений глобальных и региональных кризисов. Об этом заявил председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех ас-Салех.

"Мы разделяем общее стремление к миру и стабильности в регионе, настроены на укрепление стратегического партнерства с Россией, поощрение поиска дипломатических решений как единственного пути для преодоления региональных и международных кризисов", - отметил он на пленарном заседании Совета Федерации.

Как указал глава Консультативного совета, Бахрейн "очень гордится прочными историческими отношениями с Российской Федерацией", которые сложились благодаря усилиям лидеров двух дружественных государств. В основе отношений Москвы и Манамы, по его словам, "взаимное уважение, совместное общее понимание и конструктивное сотрудничество в различных сферах межпарламентского взаимодействия, экономике, культуре, образовании, профессиональной подготовке".

Али бен Салех ас-Салех добавил, что Консультативный совет Королевства Бахрейн, "выражая высокую оценку этим шагам, подтверждает приверженность углублению межпарламентского диалога, активизации конструктивного взаимодействия по вопросам законотворческой деятельности, что внесет вклад в перевод имеющихся соглашений в практическое русло, принесет пользу народам двух дружественных стран" и будет способствовать воплощению видения высшего руководства обоих государств в отношении развития сбалансированного и устойчивого партнерства.