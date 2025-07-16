Пекин решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзян

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай продолжает считать политическое урегулирование единственным выходом из украинского кризиса, выступает против любых односторонних санкций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзян, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Китай, Индия и Бразилия могут столкнуться с вторичными санкциями из-за отказа участвовать в давлении на РФ.

"Китай всегда считал, что переговоры являются единственным возможным путем для урегулирования украинского кризиса, и решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций. В тарифной войне не бывает победителей, а принуждение и давление не могут решить проблему", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что "все стороны смогут способствовать дальнейшему разрешению украинского кризиса".