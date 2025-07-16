Владимир Зеленский оговорился, что Киев "не обязательно" будет использовать такое вооружение

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Киев "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

"Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей, собирается ли Киев наносить удары вглубь российской территории в случае получения дальнобойного оружия.

Он оговорился, что Киев "не обязательно" будет использовать такое вооружение, но нужно, чтобы "Россия знала о его существовании".

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В свою очередь британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп обсуждал возможность поставок Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности. 15 числа американский лидер опроверг эту информацию, заявив, что не собирается передавать Украине ракеты большой дальности.