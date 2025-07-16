WSJ: Германия может закупить у США пять ЗРК Patriot для Украины

По данным газеты, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно обсудить финансирование с другими европейскими лидерами

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приобрести пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для дальнейшей передачи их Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, глава Белого дома сделал это предложение 11 июля в ходе телефонного разговора с канцлером Германии. Мерц согласился на предложение Трампа, однако добавил, что ему нужно "обсудить финансирование с другими европейскими лидерами". Отмечается, что первоначально Берлин хотел передать Киеву две свои установки, а взамен приобрести новые у Соединенных Штатов.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В свою очередь, британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля Трамп обсуждал возможность поставок Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности. 15 числа американский лидер опроверг эту информацию, заявив, что не собирается передавать Украине ракеты большой дальности.