Пашинян отметил разногласия Еревана и Баку по поводу открытия коммуникаций

Армянский премьер указал, что хочет превратить республику в транзитную страну с привлекательными условиями

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. У Баку и Еревана по-прежнему сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Сейчас нет конкретного варианта или формулы, чтобы я сказал, что мы очень близки к согласованию. Есть формулы, есть обсуждения. Очевидно одно: мы хотим и готовы превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями", - сказал Пашинян.

Он уточнил, что это, естественно, должно происходить при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. По его словам, Армения должна суметь предложить привлекательные условия для инвесторов.