Пашинян не исключил участие частной компании в управлении транспортными коридорами

Такое предприятие должно и может быть собственностью Армении, подчеркнул премьер

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Армения рассматривает и обсуждает возможность создания частной компании, которая будет инвестировать в создание транспортных коммуникаций и различных инфраструктр в рамках мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Обсуждается создание какой-либо компании, которая привлечет инвестиции, так как проект "Перекресток мира" имеет большой инвестиционный потенциал и интерес, и мы разными шагами должны консолидировать эти инвестиции. В этом контексте речь идет о создании транспортных путей, газовых, энергетических или электрических инфраструктур и так далее. И это все одна компания, которая должна быть создана и управляться, об этом идет речь. В нашем понимании эта компания должна и может быть собственностью Армении", - сказал он на пресс-конференции, комментируя обсуждения по контролю транспортным коридором в рамках мирного договора с Азербайджаном.