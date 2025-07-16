Армянский премьер отметил, что позже найдут более эффективного оператора

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Власти Армении возьмут на себя управление "Электросетями Армении" арестованного российского предпринимателя Самвела Карапетяна на данном этапе, заявил на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

Он добавил, что позже будет найден наиболее эффективный оператор.

"На данном этапе мы должны взять на себя управление "Электросетями Армении", и мы возьмем на себя управление, но мы вообще не говорили, что после или во время этого процесса национализации или выкупа государство всегда будет управлять энергосетями Армении. Наша задача - найти наиболее эффективного управляющего и сформировать общественный, государственный контроль", - заявил Пашинян.