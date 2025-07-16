Пашинян заявил о желании Армении стать членом Евросоюза

Вместе с тем армянский премьер назвал это непростым процессом

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения хочет стать полноправным членом Европейского союза, однако для любой страны - это нелегкая процедура.

"Во время наших обсуждений с европейскими коллегами нам озвучивался вопрос: означает ли принятый закон (О начале процесса вступления Армении в ЕС - прим. ТАСС), что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ - да, Армения хочет стать членом ЕС. И наши европейские коллеги, и мы заявляли, что для любой страны членство в ЕС - это непростой процесс. Во-первых, для этого все страны ЕС должны быть согласны. И также важно, чтобы страна-кандидат соответствовала стандартам Евросоюза", - сказал он на пресс-конференции в Ереване.