Пашинян заявил, что имеет искренние, прозрачные отношения с Путиным и Мишустиным

Премьер республики заявил, что позиция Армении заключается в том, чтобы иметь добрососедские отношения с Россией

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что имеет искренние, прозрачные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

На пресс-конференции в Ереване в ответ на просьбу выразить свою позицию по части возможного прекращения вещания на территории республики российских телеканалов, Пашинян отметил, что его позиция заключается в том, чтобы иметь добрососедские отношения с Россией, основанные на взаимном уважении.

"Я честно скажу, да, некоторые российские телеканалы пересекли все границы дозволенного. Но мне бы не хотелось, чтобы мы прибегали к этому решению (прекращению вещания российских каналов в Армении - прим. ТАСС), поскольку мы не ищем каких-то конфронтаций, противостояний, конфликтных ситуаций с Россией. У меня очень уважительные, открытые, искренние, прозрачные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. У меня очень открытые, искренние, прозрачные отношения с председателем правительства Михаилом Мишустиным", - добавил Пашинян.

По его словам, оставив в стороне политическое, он чувствует человеческий дискомфорт, если Армения вынуждена будет пойти на этот шаг. "Я не хотел бы пойти на этот шаг и не хочу. Но у меня впечатление, что в РФ есть силы, которые хотят вынудить нас пойти на этот шаг", - добавил он.

Ранее власти Армении уже высказывались в пользу сокращения вещания российского ТВ в республике. В апреле 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что, если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Также в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого находится в Москве.