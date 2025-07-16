Премьер-министр республики рассказал об этом в ответе на вопрос, сколько примерно денег из госбюджета придется выплатить "Электросетям Армении", если компания обратится в международный арбитражный суд по факту национализации и выиграет дело против правительства

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не проиграет в международном арбитражном суде после национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну, если компания подаст в суд.

"Электрические сети Армении" - это стратегическая, критическая инфраструктура страны. И любая страна мира имеет право вмешаться в работу такой инфраструктуры. Нас обвиняют в том, что мы через арбитражный суд теряем деньги из госбюджета. Кто сказал, что Армения в арбитражном суде проиграет? В последнее время Армения наоборот в некоторых делах выиграла", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько примерно денег из госбюджета Армении придется выплатить "Электросетям Армении", если компания обратится в международный арбитражный суд по факту национализации и выиграет дело против правительства.