Официальный представитель правительства республики Софи Прима отказалась официально подтверждать информацию Politico об отказе закупать американские вооружения для Киева

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Франция отдает предпочтение европейским закупкам оружия для помощи Украине. Об этом заявила министр-делегат, официальный представитель правительства республики Софи Прима, комментируя информацию европейского издания газеты Politico о том, что Париж не намерен участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США.

"Мы рассматриваем вопрос поддержки путем поставок вооружений тем или иным способом, но при этом отдаем наибольшее предпочтение именно европейским закупкам оружия. Именно такую твердую позицию занимает Франция", - подчеркнула Прима на правительственном брифинге, который транслировался на странице Елисейского дворца в X.

В то же время она отказалась официально подтверждать информацию Politico об отказе закупать американские вооружения для Киева. "Пока у меня такой информации нет", - указала она.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.