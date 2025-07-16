Прабово Субианто собирается взять индивидуальные уроки гольфа на случай, если американский лидер предложит сыграть

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что американский лидер Дональд Трамп пригласил его на встречу в Соединенные Штаты, которая может состояться в сентябре или октябре 2025 года.

"Он сказал, может быть, в сентябре или октябре", - приводит его слова портал Tempo. Индонезийский лидер пошутил, что слегка сомневался, стоит ли принимать приглашение, из-за опасений, что Трамп может пригласить его сыграть в гольф. "Я очень плохо играю в гольф. Мне нужны индивидуальные уроки гольфа. Раньше у меня неплохо получалось, но теперь я играю не так хорошо", - отметил он.

В начале июля Трамп разослал письма лидерам ряда стран, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы США на индонезийские товары должны были составить 32%. Власти Индонезии заявили о готовности нарастить импорт американской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров в случае снижения торговых пошлин. Трамп 15 июля сообщил, что США заключили торговую сделку с Индонезией, и Вашингтон снизит тарифную ставку в отношении индонезийского импорта с 32% до 19%.