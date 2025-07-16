Законодательство страны предусматривает, что отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Верховная рада большинством голосов утвердила увольнение Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Трансляцию заседания ведет депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Законодательство Украины предусматривает, что отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства.

За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 депутат, против - никто, воздержались 4 человека, не голосовали 55. Для отставки правительства было необходимо 226 голосов. Накануне Шмыгаль подал заявление об увольнении. Утром 16 июля отставку одобрил парламентский комитет по вопросам госстроительства.

Уходящие в отставку министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Как ожидается, это произойдет в четверг, 17 июля.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о планах назначить Шмыгаля министром обороны в обновленном кабмине.

Состав нового правительства

Новым премьером, как ожидается, станет нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Зеленский уже дал ей поручения на первые полгода работы.

Ряд местных депутатов и экспертов называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отмечают, что ее назначение укрепит его контроль над правительством.

В обновленном кабмине будет ликвидировано Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов. Его обвиняют в коррупции, ранее следствие требовало отправить его в отставку с министерского поста, однако суд в этом ходатайстве отказал. В результате Чернышов, как ожидается, все же останется без портфеля, однако не в результате судебного решения.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии.

Уходящий с поста министра обороны Рустем Умеров, как ожидается, отправится послом в США. Глава МИД Андрей Сибига - еще один ставленник Ермака - сохранит свой пост руководителя внешнеполитического ведомства.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко. Место Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров может занять пост первого вице-премьера.

Нарушение конституции

Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров ранее заявил в интервью ТАСС, что процесс смены правительства осуществляется с нарушениями Конституции Украины. Как отметил Азаров, Зеленский предложил назначить Свириденко в обход конституции, потому что "по конституции кандидатура премьер-министра выдвигается советом коалиции". Он пояснил, что собирается коалиционное большинство, выдвигает кандидата и направляет его кандидатуру президенту на согласование.

Кроме того, продолжил Азаров, кандидатов в новый кабмин должна была представить Свириденко, а не Зеленский. По словам бывшего премьера, они утверждаются не Зеленским, а Радой, за исключением министра обороны и министра иностранных дел, однако Зеленский, как подчеркнул Азаров, "наплевал на конституцию уже давно".