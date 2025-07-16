Sham TV: израильская авиация нанесла новый удар по Дамаску

По данным телеканала, произошел взрыв

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Израильские ВВС вновь атаковали столицу Сирии. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его данным, на этот раз удары по Дамаску нанес израильский истребитель, в результате произошел взрыв.

Со своей стороны правительственный телеканал Syria TV продемонстрировал кадры, на которых видно, что бомбардировке подверглось здание командования Генштаба ВС Сирии в центре Дамаска. Телеканал сообщил, что в результате израильского удара есть пострадавшие, однако их число пока неизвестно.

Ранее в среду стало известно, что по меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва, который произошел в центре Дамаска и был спровоцирован ударом израильского БПЛА по району, где расположен Генштаб ВС арабской республики.