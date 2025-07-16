Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех украинских военных

На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Венгрия предложила Евросоюзу ввести санкции против трех украинских военачальников, которые несут ответственность за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине", - сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Сийярто не назвал имена и должности этих людей, но подчеркнул, что "виновные должны быть наказаны". Он также отметил, что вызывают шок и возмущение не только попадающие в соцсети кадры жестокого обращения с призывниками на Украине, но и нежелание европейских лидеров реагировать на создавшуюся ситуацию.

Убийство венгра в Закарпатье

Ранее правительство Венгрии заявило, что подобные действия украинских силовиков являются очевидным нарушением прав человека. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".