Ничего конфиденциального в переговорах между Ереваном и Баку нет, все публично, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Контакты между Арменией и Азербайджаном могут помочь преодолеть существующее глубокое недоверие между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Между Арменией и Азербайджаном существует глубокое недоверие по известным всем причинам. К примеру, чем важен Абу-Даби (где проходит встреча лидеров Армении и Азербайджана - прим. ТАСС)? Если есть возможность преодолеть это глубокое недоверие, - а я считаю, что это возможно сделать, если быть последовательным, - это возможно сделать путем таких контактов", - отметил армянский премьер.

Он констатировал, что и Армения, и Азербайджан публично излагали свои позиции относительно подписания мирного договора, проводятся совместные консультации для того, чтобы достичь подписания и ратификации документа путем сближения позиций. Пашинян также заверил, что ничего конфиденциального в переговорах между Ереваном и Баку нет, все публично.

13 марта внешнеполитическое ведомство Армении сообщило, что Ереван и Баку одобрили текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Армении пояснили, что ждут от Азербайджана предложений по поводу места и даты подписания документа.