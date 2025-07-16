В Минобороны ФРГ опровергли начало поставок Киеву Patriot

Конкретные условия передачи Украине зенитно-ракетных комплексов пока согласовываются, заявил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Процесс согласования поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки США с НАТО пока продолжается, Минобороны ФРГ не известно о том, что их передача уже началась. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель германского ведомства Митко Мюллер.

"Конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются", - сказал он. "Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно", - добавил Мюллер.

При этом представитель Минобороны ФРГ подчеркнул, что в действительности процесс поставки Patriot Киеву "может занять месяцы", поскольку речь идет о системе, "которую нельзя просто взять с полки".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что якобы первые поставки Patriot в рамках сделки с НАТО уже начались. По его словам, комплексы "поставляются из Германии, а затем заменяются Германией".

Как сообщалось, страны НАТО будут поставлять Украине вооружения из собственных арсеналов и заключать с США контракты о новых поставках для пополнения своих запасов. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.