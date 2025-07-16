В ХАМАС опровергли сообщения о прогрессе на переговорах по прекращению огня

Член политбюро палестинского движения Басем Наим отметил, что Израиль не представил новые или обновленные карты вывода войск из сектора Газа

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Израиль пока не представил новый план по выводу войск из сектора Газа вопреки сообщениям в израильских СМИ. Об этом сказал Agence France-Presse член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

"Оккупант (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) до сих пор не представил новые или обновленные карты вывода войск из сектора Газа, и их утверждения об обратном - это ложь", - сказал он.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о достижении успеха на переговорах между еврейским государством и палестинским движением по вопросу о выводе войск Израиля из Газы.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

12 июля AFP со ссылкой на палестинские источники проинформировало, что стремление Израиля сохранить масштабное военное присутствие в секторе Газа осложняет консультации. На следующий день саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что ХАМАС выразил готовность вернуться к обсуждению плана вывода израильской армии из Газы, представленного Катаром в начале этого года. Инициатива предполагает отвод войск еврейского государства с занимаемых позиций на 700 м от границы палестинского анклава, а также на 400 м в отдельных районах сектора.