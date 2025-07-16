Власти Еревана заинтересованы идеей Вашингтона, указал премьер-министр Армении Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана для разблокирования транспортных коммуникаций.

"Сейчас, на данный момент это американское предложение и мы обсуждаем это предложение. Мы в нем заинтересованы, но пока у нас нет согласованности по этому вопросу. Может быть достигнута такая согласованность? Да, может", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая страна или международная организация может получить управление над транспортным коридором в рамках мирного договора с Азербайджаном.