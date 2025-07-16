Болтон: Трамп не менял стратегию по Украине и не стал ее союзником

Экс-помощник президента США по национальной безопасности считает возможным, что американский лидер пользуется поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву в том числе в качестве рычага давления на ЕС на переговорах по торговым пошлинам

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не считает, что Дональд Трамп изменил свою стратегию по Украине, заявив о продолжении поставок оружия Киеву.

"Я не считаю, что уже сейчас можно сказать, что он теперь действительно находится на стороне Украины", - сказал Болтон в интервью германской радиостанции Deutschlandfunk. "Это решение точно не означает реального изменения стратегии. Многие так считают, но они ошибаются", - заявил экс-советник Трампа. "Украина также не должна думать, что в будущем может положиться на Трампа", - добавил Болтон.

Бывший помощник президента США считает возможным, что Трамп пользуется поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву в том числе в качестве рычага давления на ЕС на переговорах по торговым пошлинам.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.