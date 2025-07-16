По данным армейской радиостанции, удары наносились по объектам "сирийского режима", большая часть из них пришлась на район города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали с вечера 15 июля около 160 различных целей на территории Сирии. Об этом сообщила армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее информации, удары наносились по объектам "сирийского режима", большая часть из них пришлась на район города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске, вслед за чем сообщила, что продолжает наносить удары по сирийской территории. До этого глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.