Израильская авиация нанесла удар по зданию Президентского дворца в Дамаске. С таким утверждением выступил телеканал Syria TV. Ранее также сообщалось, что бомбардировке подверглось здание командования Генштаба ВС Сирии в центре города.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Заявления главы Минобороны Израиля

Израиль требует от властей Сирии отвести войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы, в противном случае израильская армия будет наносить по сирийским правительственным силам в регионе новые удары. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

По его словам, "армия обороны Израиля продолжит наносить удары по силам режима" сирийского правительства до тех пор, пока "они не будут отведены из этого района". Израильская армия также "скоро будет наращивать ответные меры против режима, если это послание не будет усвоено".

Позже Кац заявил, что Израиль считает, что время предупреждений в адрес Дамаска из-за ситуации с друзами прошло, теперь могут начаться "болезненные удары" по сирийским силам.

Последствия ударов

Израильский БПЛА обстрелял город Эс-Сувейда на юге Сирии, несколько сирийских военных пострадали, сообщил телеканал Sham TV.

По его данным, удару беспилотника подверглась военная техника армии Сирии, точных данных о нанесенном ущербе и числе пострадавших среди военнослужащих пока нет.

Со своей стороны агентство SANA утверждает, что в результате атаки БПЛА ранения получили только местные жители.

Позже израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью удара был вход на территорию комплекса.

Позже телеканал Sham TV сообщил о новых ударах по столице Сирии.

Затем телеканал Syria TV сообщил об ударе по зданию Президентского дворца в Дамаске.

Ситуация на границе

Сотни людей прорвали пограничные заграждения, установленные между оккупированными Израилем Голанскими высотами и Сирией, и прорвались на сирийскую территорию. Об этом сообщило сирийское телевидение.

По утверждению телеканала Sky News - Arabia, прорвавшиеся в Сирию люди - это представители общины друзов, которые намерены поддержать своих соплеменников в сирийском городе Эс-Сувейда.

Как указывает телеканал, в связи с массовым переходом границы с Сирией израильские власти вызвали дополнительные отряды пограничников "для обеспечения безопасности" в этом районе.

Причины обострения