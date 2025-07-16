По данным армейской радиостанции, к отправке на сирийское направление на случай необходимости готовится бригада десантников

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильская армия готовится перебросить на сирийское направление две дополнительные дивизии из-за обострения обстановки на юге арабской республики. Об этом сообщила армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее информации, две дополнительные дивизии должны быть направлены на контролируемые Израилем Голанские высоты и на территорию самой Сирии.

Кроме того, к переброске на сирийское направление на случай необходимости готовится бригада десантников, отмечает "Галей ЦАХАЛ".

Ранее израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.