Глава украинского МИД отметил важность обсуждения перемирия на переговорах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Киев готов "продолжать говорить с Россией в любое время и в любом месте".

"Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте", - сказал он на встрече с главами МИД Польши и Литвы в ответ на просьбу прокомментировать заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Украину следует побудить продолжить прямые переговоры. Встречу транслировал телеканал "Рада".

Сибига уточнил, что для Украины является принципиальным моментом, чтобы на переговорах речь шла в первую очередь об установлении перемирия и лишь затем - об остальных аспектах урегулирования.

Ранее Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать содействие в том, чтобы побудить Киев продолжить прямые переговоры и назначить их очередной раунд.